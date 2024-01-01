Федерацию футбола Пермского края возглавил Алексей Жуков Прежний руководитель отправлен в досрочную отставку Поделиться Твитнуть

Алексей Жуков / фото: РОО «ФФПК»

Во вторник, 3 сентября, в конференц-зале отеля «Сити Стар» состоялось внеочередное общее собрание членов Региональной общественной организации «Федерация футбола Пермского края». На нём в досрочную отставку был отправлен президента РОО «ФФПК» Дмитрий Терехов и избран новый президент организации Алексей Жуков. Также был утверждён новый состав исполкома ФФПК.

Ранее сообщалось, что министерство физической культуры и спорта Пермского края на полгода приостановило аккредитацию региональной федерации футбола из-за выявленных в организации нарушений. Об этом рассказала глава ведомства Татьяна Чеснокова.

По словам министра, в федерации обнаружились хищения бюджетных средств её руководством. По данному факту в отношении президента организации было возбуждено уголовное дело, приговор по нему уже вступил в законную силу. Помимо этого, были выявлены и другие нарушения.

Как уточнила глава минспорта, аккредитация для краевой федерации футбола приостановлена с 6 августа. В течение полугода в организации должны устранить все выявленные недочёты.

Министр также пояснила, что отзыв аккредитации влечёт за собой приостановку выплаты краевых субсидий, а также запрет на присвоение спортивных разрядов и званий на мероприятиях, организованных Федерацией футбола Пермского края.

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