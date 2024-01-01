В Пермском крае найден погибшим нуждавшийся в медпомощи мужчина Поделиться Твитнуть

фото: отряд "ПрикамьеПоиск"

Житель Нытвенского городского округа Пермского края, который пропал 31 августа, найден мёртвым, сообщили ВКонтакте администраторы поискового отряда «ПрикамьеПоиск». На публикацию обратил внимание сайт perm.aif.ru.

Речь идёт о жителе д. Бабуши. В прошлую субботу 63-летний мужчина вышел из дома и исчез. На протяжении нескольких дней его местонахождение оставалось неизвестным. В ориентировках отмечалось, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

«Найден. Погиб. Просьба удалить репосты. Убедительно просим воздержаться от некорректных и негативных комментариев», – отметили в «ПрикамьеПоиск».

Детали, касающиеся того, как и где было найдено тело, не раскрываются.

Ранее сообщалось, что 30 августа в Пермском крае пропала 16-летняя девочка. Как рассказали в поисковом отряде «Регион 59 — поиск пропавших людей», Оксана Распопова, проживающая в п. Мыс Чусовского округа, ушла из дома на ул. Центральной, и с тех пор её местонахождение неизвестно.









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