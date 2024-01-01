Пермский театр оперы и балета подал заявку на регистрацию товарного знака Документы поданы в начале сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте Znakoved.ru появилась заявка от Пермского театра оперы и балета на регистрацию товарного знака. Документы были поданы 2 сентября, запись опубликована на следующий день.

Товарный знак театр хочет зарегистрировать в 15 категориях товаров и услуг, таких как электроника, ювелирные, бумажные, кожаные изделия, одежда, игрушки, продукты питания, напитки, включая пиво и пр.

В пресс-службе учреждения изданию «Коммерсантъ-Прикамье» пояснили, что решение зарегистрировать товарный знак связано с неоднократными случаями незаконного использования имени театра другими проектами, а также появлением мошеннических сайтов по продаже билетов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском театре оперы и балета объявлен набор исполнителей в оркестр. Есть вакансии на целый ряд позиций: в группы первых и вторых скрипок, альтов и контрабасов; также нужен один фаготист, чтобы возглавить соответствующую группу.

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