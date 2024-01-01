В Прикамье простились с погибшим на СВО сотрудником Ростелекома Роману Бухнеру было 33 года Поделиться Твитнуть

Роман Бухнер

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В зоне специальной военной операции погиб житель Чусовского городского округа Прикамья Роман Бухнер, об этом сообщил в соцсетях глава муниципалитета Сергей Белов.

«С глубокой скорбью сообщаем о гибели нашего земляка Бухнера Романа Валерьевича, который отдал свою жизнь, защищая Родину. Он был ярким, весёлым и отзывчивым человеком, занимался спортом, имел много друзей. Мы глубоко соболезнуем родным и близким Романа», — написал градоначальник.

Роман родился в 1991 году в п. Скальный, учился в Скальнинской школе. Затем поступил в ПТУ в Нижнем Тагиле, по окончании училища переехал в Пермь, где работал в Ростелекоме.

В 2022 году, когда началась специальная военная операция, Роман решил стать её участником. В августе 2024 года мужчина погиб от полученных ранений при выполнении боевого задания. Похоронили военнослужащего на родине.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб житель Кудымкарского округа 24-летний Максим Епанов. В сентябре 2022 года он попал под частичную мобилизацию.

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