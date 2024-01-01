В СВО на Украине погиб уроженец Прикамья Максим Епанов Ему было всего 24 года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кудымкарского муниципального округа

В ходе спецоперации на территории Украины погиб житель Кудымкарского округа 24-летний Максим Епанов. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Максим Епанов родился 19 мая 2000 года в с. Белоево Кудымкарского района Пермской области. Окончил Белоевскую среднюю общеобразовательную школу, а в июне 2020 года его призвали на срочную службу в Вооружённые силы РФ.

В сентябре 2022 года он попал под мобилизацию и его отправили в зону СВО, где он погиб 24 августа этого года.

Указом президента Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач, Максима Епанова посмертно наградили Орденом мужества.

Прощание с погибшим пройдёт 4 сентября в Белоево рядом с памятником воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Начало церемонии в 12:00.

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