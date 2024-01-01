Из Прикамья можно бесплатно отправить посылки жителям Курской и Белгородской областей по почте Количество отправлений не ограничено, но вес должен быть не более 10 кг Поделиться Твитнуть

Фото: региональное управление Почты России

С 27 августа жителей Прикамья могут бесплатно отправить посылки весом до 10 кг получателям из Курской и Белгородской областей. Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

Такая практика с конца августа распространена на все отделения Почты России по стране. Там бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. В свою очередь, жители этих двух регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой субъект РФ.

В почтовой службе отмечают, что количество посылок от одного отправителя не ограничено. Кроме того, воспользоваться бесплатной отправкой могут как сами жители Курской и Белгородской областей, которые вынужденно переезжают в другой регион и хотят взять с собой больше необходимых вещей, так и родственники тех, кто остался на приграничных территориях.

«Мы понимаем, насколько важно для людей чувствовать поддержку близких в эти непростые времена, как необходимо сохранять чувство дома, где бы они ни находились. Как социально ответственная компания Почта России всегда готова прийти на помощь, предоставляя бесплатную отправку посылок для жителей тех регионов, которые сейчас, без преувеличения, защищают страну», — рассказал генеральный директор Почты России Михаил Волков.

Напомним, 10 августа с площадки в д. Устиново Пермского муниципального округа вышла 20-тонная фура с гуманитарным грузом, собранным по поручению губернатора Прикамья. В составе груза были продукты питания, медикаменты, питьевая вода, бытовая химия, детское питание, подгузники, средства личной гигиены и текстиль, газовые горелки, портативные зарядные устройства, генераторы, бытовые холодильники и пр. Позже власти заявили, что готовы отправить второй гуманитарный конвой в этот регион.

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