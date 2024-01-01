Пермский край готов отправить второй гуманитарный груз в Курскую область В выходные для помощи пострадавшим было выслано 20 тонн необходимых вещей и продуктов Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края глава региона Дмитрий Махонин заявил, что гуманитарный груз, отправленный из нашего региона, прибыл в Курскую область для помощи пострадавшим от нападения ВСУ.

Губернатор пояснил, что сейчас к отправке готовится второй гуманитарный конвой, и все желающие помочь в сборе жители Прикамья могут обратиться по адресам: ул. Плеханова, 12 либо в штаб общественной поддержки Пермского края по ул. Екатерининской, 210.

Дмитрий Махонин также поручил ответственным лицам в правительстве региона поддерживать связь с властями Курской области, а если возникнет необходимость, то обращаться к главе Прикамья для принятия решений, которые нужны для приёма беженцев.

Напомним, 10 августа с площадки в д. Устиново Пермского муниципального округа вышла 20-тонная фура с гуманитарным грузом, собранным по поручению губернатора Прикамья. В составе груза были продукты питания, медикаменты, питьевая вода, бытовая химия, детское питание, подгузники, средства личной гигиены и текстиль, газовые горелки, портативные зарядные устройства, генераторы, бытовые холодильники и пр.

Как ранее писал "Новый компаньон", 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. На следующий день власти Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации, а с 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции.

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