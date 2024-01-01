В Курскую область из Пермского края направлен гуманитарный груз Поделиться Твитнуть

В субботу, 10 августа, с площадки в д. Устиново Пермского муниципального округа вышла 20-тонная фура с гуманитарным грузом, собранным по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В составе груза самое необходимое для мирного населения Курской области, подвергшегося атакам ВСУ: продукты питания, медикаменты, питьевая вода, бытовая химия, детское питание, подгузники, средства личной гигиены и текстиль, газовые горелки, портативные зарядные устройства, генераторы, бытовые холодильники и пр.

Напомним, рано утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Бои продолжаются уже пятые сутки. С 7 августа в Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации. С 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК), он вводится с целью защиты населения и предотвращения террористических актов, организованных киевскими властями, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в российских регионах.

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