В трёх регионах России ввели режим КТО Режим вводится с целью защиты населения и предотвращения террористических актов Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета, он вводится с целью защиты населения и предотвращения террористических актов, организованных киевскими властями, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в российских регионах.

«Киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны. Результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений Вооружённых сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов», — отметили в НАК. И чтобы пресечь угрозы терактов, председатель НАК и директор ФСБ России Александр Бортников принял решение о проведении с 9 августа контртеррористических операций в трёх вышеперечисленных областях.

Данный режим вводится в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года «О противодействии терроризму».

В условиях КТО силовики получают расширенные полномочия, включая возможность изъятия транспортных средств, доступа в жилые помещения, временного переселения граждан и контроля за телефонными переговорами и пр.

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