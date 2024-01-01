В Пермском крае простятся с погибшим на СВО мобилизованным из Очёра Андрею Сарычеву был 41 год Поделиться Твитнуть

Андрей Сарычев

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции погиб житель Очёра Андрей Сарычев. Об этом сообщил глава Очёрского округа Прикамья Алексей Солодников и выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

Андрей родился 15 февраля 1983 года в многодетной семье, окончил Очёрскую школу № 2, поступил в Очёрский профессионально-педагогический колледж, получил профессию водителя и слесаря, всю свою жизнь связал с автомобилями.

По окончании колледжа был призван в армию, в 19 лет принимал участие в контртеррористической операции на территории Северокавказского региона. По возвращении из армии создал семью и работал в родном городе.

В сентябре 2022 года Андрей Сергеевич был призван на военную службу по частичной мобилизации. Погиб на Донбассе 3 июня 2024 года при выполнении боевого задания.

Прощание с Андреем Сарычевым начнётся с 10 час. 4 сентября в Очёрском центральном доме культуры. В 12.00 пройдёт отпевание в Михайло-Архангельской церкви.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погибли жители Пермского края Вячеслав Ноговицын и Александр Нечаев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.