Зарина Ситдикова В Пермском крае простятся с двумя погибшими в СВО уроженцами региона Обстоятельства их смерти в боях не уточняются Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 3 сентября состоятся похороны двух участников специальной военной операции. О гибели бойцов сообщается на страницах муниципальных образований ВКонтакте.

По информации администрации Оханского округа, в 11:00 в доме культуры с. Андреевка состоится траурная церемония прощания с Вячеславом Ноговицыным. Власти муниципалитета написали только о том, что он служил рядовым боевого расчёта миномётного отделения взвода огневой поддержки. Иных биографических сведений и подробностей гибели бойца не указано.

Администрация Кудымкарского муниципального округа проинформировала, что в 12:00 в здании детско-юношеского центра «Радуга» (Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 28) состоится прощание с Александром Нечаевым.

По данным властей, он родился в п. Эрна 6 января 1979 года. Окончил Отевскую школу, затем получил профессию слесаря в профучилище № 4 г. Кудымкара. До августа 2023 года Александр Нечаев трудился на лесозаготовках, но потом ушёл добровольцем на СВО.

22 марта этого года при выполнении воинского долга он погиб. За проявленную отвагу и самоотверженность Александр Нечаев посмертно награждён Орденом мужества.

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