Из-за ремонта трассы в Пермском крае образовалась 9-километровая пробка Поделиться Твитнуть

Утром 3 сентября на участке дороги между Краснокамском и Нытвой образовался автомобильный затор. В 9:30 на Яндекс.Картах трасса в обоих направлениях была окрашена в бордовый и красный цвета на участке протяжённостью свыше 9 км. В районе скопления машин стоит значок «ремонтные работы». Об этом сообщает perm.aif.ru.

«Новый компаньон» писал о том, что министерство транспорта региона объявило о проведении ремонтных работ в районе моста через р. Сюзьва на трассе М-7 «Волга». В ведомстве уточнили, что из-за ремонта будет организовано реверсивное движение на данном участке до 6 сентября.

Ранее сообщалось, что у Чусовского моста в Перми регулярно образуется большая автомобильная пробка. Водители жалуются, что каждую пятницу и субботу пробка образуется по направлению из города, а в воскресенье — в сторону города. «И так всю весну, лето и часть осени. Мы уже привыкли», — пишут люди.

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