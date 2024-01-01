У Чусовского моста в Перми образовалась большая пробка Поделиться Твитнуть

Согласно информации сервиса Яндекс.Карты, к 18:00 у Чусовского моста в Перми образовалась большая автомобильная пробка от ул. Фрунзе до самого мостового перехода в сторону выезда из города. На этом участке проводятся ремонтные работы. Кроме того, сервис также сообщил о произошедшей на дороге аварии.

Жители Перми выражают недовольство затором. Приводим несколько комментариев, появившихся в соцсетях.

«Тем, кто едет в сторону Чусовского моста: рассчитывайте время, мы уже три часа в пробке потеряли».

«Каждую пятницу и субботу из города пробка, а в воскресенье в сторону города пробка, и так всю весну, лето и часть осени. Мы уже привыкли».

«Просто какой-то вредитель отправил дорожников ремонтировать термические швы на мосту, и устроили реверсивное движение именно в субботу, когда пик движения за город».

«Я вчера ехал в сторону Очёра. Так вот у Краснокамска тоже пробка. Но там техника работает, рабочие стараются... Видна перспектива на будущую удобную дорогу с хорошими развязками. И я готов терпеть, видя финал. А тут тишина. И никаких объяснений со стороны чиновников».

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