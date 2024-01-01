На дороге в Пермском округе образовался провал Коммунальные службы устраняют последствия аварии Поделиться Твитнуть

В Кондратово в ЖК «Медовый» на ул. Яблокова образовался провал — прямо на дороге асфальт ушёл под землю. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пользователей соцсетей.

Местные жители опубликовали фотографии коммунальной аварии и написали, что «история с ЖКХ в Кондратово, похоже, достигает своего апогея».

В телеграм-канале «Пермские истории», где появились фотографии происшествия, сообщается, что на месте работают коммунальные службы, а отключение водоснабжения не планируется.

О том, пострадал ли кто-то из людей из-за образовавшего провала, не уточняется.

Напомним, в августе в пермских СМИ появилась информация, что на набережной Закамска, в непосредственной близости от смотровой площадки, образовался провал грунта, который привёл к деформации асфальтового покрытия. Максимальная глубина провала от уровня асфальта — 2 м 30 см. На месте проблемной зоны на поверхности создалось углубление, где скапливается дождевая вода.

Позже чиновники мэрии сообщили, что причиной провала стал прорыв водопровода.

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