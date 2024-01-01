Мэрия Перми прокомментировала ситуацию с провалом на набережной в Закамске Провал грунта образовался рядом со смотровой площадкой Поделиться Твитнуть

фото: Закамье | Socio & Media & News

В администрации Перми прокомментировали ситуацию, сложившуюся в связи с провалом грунта на отремонтированной набережной в Закамске. Причиной происшествия стал прорыв водопровода.

«Как сообщили в МКУ "Пермблагоустройство", подрядная организация выполнила раскопку по причине прорыва водопровода. В выходные были проведены работы по ремонту водопровода, сейчас идут испытания системы. После завершения всех работ, участок набережной, где были проведены раскопки, будет благоустроен», — рассказали «Новому компаньону» в мэрии.

Ранее в пермских СМИ появилась информация, что на набережной Закамска, в непосредственной близости от смотровой площадки, образовался провал грунта, который уже привёл к деформации асфальтового покрытия. Максимальная глубина провала от уровня асфальта — 2 м 30 см. На месте проблемной зоны на поверхности уже создалось углубление, где скапливается дождевая вода.

Открытие набережной в Кировском районе Перми после капитального ремонта, длившегося 2,5 года, состоялось в День города. Через несколько дней на набережной размыло грунт, массу земли вместе с водой вынесло на пешеходную часть. В мэрии объяснили это засорением фильтров в колодцах. В связи с обилием осадков сети не справились с объёмом дождевой воды, и она смыла часть грунта на береговом склоне. Фильтры заменили, а на размытом участке дополнительно пообещали укрепить почвенный покров путём высадки травы.





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