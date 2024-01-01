Зарина Ситдикова В Перми на реконструированной набережной из-за засорения фильтров размыло грунт Массу земли вместе с водой вынесло на тротуар Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На реконструированной набережной в Кировском районе перми размыло грунт, из-за чего массу земли вместе с водой вынесло на пешеходную часть. Это случилось из-за засорения фильтров в колодцах. Об этом со ссылкой на МКУ «Пермблагоустройство» сообщает «В курсе».

В связи с обилием осадков сети не справились с объёмом дождевой воды, и она смыла часть грунта на береговом склоне. По данным издания, сейчас проблема уже устранена — отвечающие за содержание объекта ведомства заменили фильтры.

Дополнительно на размытом участке будет укреплён почвенный покров. Для этого здесь высадят травы. Корневая система растений будет сдерживать откосную часть. Это позволит избежать повторения аналогичных происшествий.

Как ранее писал «Новый компаньон», открытие набережной после капитального ремонта в Кировском районе Перми состоялось в День города. На реконструкцию ушло чуть менее 2,5 лет.

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