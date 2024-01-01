В Перми на новой набережной Закамска образовался провал Поделиться Твитнуть

фото: Закамье | Socio & Media & News

В Перми на набережной Закамска, в непосредственной близости от смотровой площадки в проекции ул. Оборонщиков, образовался провал грунта, который уже привёл к деформации асфальтового покрытия, об этом сообщает интернет-журнал правобережья «Закамск».

Максимальная глубина провала от уровня асфальта — 2 м 30 см. Для укрепления были установлены две опоры. Однако, как пишет издание, на месте проблемной зоны на поверхности уже создалось углубление, где сейчас скапливается дождевая вода.

«Это место испещрено подземными родниковыми водами. И на протяжении всей реконструкции в этой области возникали проблемные точки напряжения», — напоминает интернет-журнал.

«Новый компаньон» направил запрос в администрацию города.

фото: Закамье | Socio & Media & News

Напомним, открытие набережной в Кировском районе Перми после капитального ремонта, длившегося 2,5 года, состоялось в День города, 12 июня 2024 года. Буквально через несколько дней на набережной размыло грунт, из-за чего массу земли вместе с водой вынесло на пешеходную часть. Как рассказали в МКУ «Пермблагоустройство», это случилось из-за засорения фильтров в колодцах. В связи с обилием осадков сети не справились с объёмом дождевой воды, и она смыла часть грунта на береговом склоне. В итоге фильтры были заменены. Дополнительно на размытом участке пообещали укрепить почвенный покров путём высадки травы.

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