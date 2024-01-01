В Верещагинском округе Прикамья простятся сразу с двумя погибшими на СВО бойцами Поделиться Твитнуть

Игорь Антипов и Олег Рубцов

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В зоне СВО погибли жители Верещагинского округа Пермского края Игорь Антипов и Олег Рубцов, сообщили в администрации муниципалитета.

«Верещагинский округ в трауре: в ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины погибли наши земляки. Помним, гордимся, скорбим. Это наша общая боль, наша общая утрата», — говорится в информации властей.

Игорь Антипов родился 24 апреля 2003 года в Верещагино, окончил школу, поступил в многопрофильный техникум, получил специальность «печник-каменщик». Погиб 21-летний молодой человек 10 августа. Он был оператором отделения FPV-дронов взвода беспилотных летательных аппаратов штурмовой роты.

Олег Рубцов родился 16 марта 1985 года в д. Бородули. Жил в д. Тюриково, там учился с 1 по 3 класс, окончил Кукетскую среднюю школу в д. Кукеты. В ПУ-61 освоил профессию «слесарь подвижного состава». Работал в Верещагинской дистанции пути монтёром. В зоне СВО был рядовым штурмового отделения 2 штурмового взвода штурмовой роты, погиб 15 августа.

Церемония прощания с бойцами состоится 3 сентября с 11.00 во Дворце досуга в Верещагино (ул. Железнодорожная, 16). В 11.30 начнётся траурный митинг, в 12.00 — отпевание в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».

Ранее в Пермском крае простились с погибшим на СВО Валерием Лазарьковым.

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