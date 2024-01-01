В Пермском крае простились с погибшим на СВО Валерием Лазарьковым Поделиться Твитнуть

Валерий Лазарьков

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В зоне специальной военной операции погиб житель Чусовского городского округа Прикамья Валерий Лазарьков. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Белов на своей странице ВКонтакте.

«С глубокой скорбью мы склоняем головы в память о нашем земляке, ефрейторе Лазарькове Валерии Викторовиче. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Пусть светлая память о нём станет утешением в этот тяжелый час», — написал Белов.

Валерий родился 29 января 1983 года в поселке Калино Чусовского района. После начала СВО принял решение заключить контракт с министерством обороны. Погиб 25 мая 2024 года в зоне боевых действий. Мужчину похоронили в Пермском крае.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в в с. Мичуре Еловского муниципального округа похоронили участника специальной военной операции Сергея Юркина. Он погиб 28 июня, ему было 38 лет.

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