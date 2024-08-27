Зарина Ситдикова В Пермском крае похоронили погибшего в СВО гранатомётчика Он ушёл на фронт добровольцем Поделиться Твитнуть

В с. Мичуре Еловского муниципального округа похоронили участника специальной военной операции Сергея Юркина. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Бардымского округа, где в последние годы проживал прикамец.

Сергей Юркин родом из с. Суганка, расположенного на границе двух муниципальных округов.

В апреле этого года он ушёл добровольцем на фронт, став участником специальной военной операции. В зоне СВО он служил гранатомётчиком мотострелкового отделения.

Сергей Юркин погиб 28 июня при исполнении воинского долга. Ему было 38 лет.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в зоне специальной военной операции погиб житель Очёра Алексей Кожевников, учитель физкультуры местной школы, тренер футбольного клуба «Юниор», руководитель военно-патриотического клуба «Юный спецназовец» и активный участник общественной организации ветеранов «Боевое братство».

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