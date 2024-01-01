В Пермском крае погибшего на СВО учителя физкультуры похоронят 28 августа Поделиться Твитнуть

Алексей Кожевников

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Погибшего в зоне специальной военной операции на Украине жителя Очёра Алексея Кожевникова похоронят на родине 28 августа. Об этом сообщили в администрации Очёрского городского округа Прикамья.

Церемония состоится по адресу: Очёр, ул. Коммунистическая, 6 (Дом культуры). Начало в 11.00. В ДК состоится гражданская панихида. Затем в 13.00 в Михайло-Архангельской церкви пройдёт отпевание.

О гибели Алексея Кожевникова ранее сообщил глава округа Алексей Солодников. Он отметил, что Алексей был известен всем как учитель физкультуры местной школы, тренер футбольного клуба «Юниор», руководитель военно-патриотического клуба «Юный спецназовец» и активный участник общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Солодников вспоминал: «На траурных церемониях прощания с нашими погибшими ребятами, когда мы стояли с ним рядом, надо было видеть его глаза. Алексей точно не мог остаться дома, когда десятки очёрских парней находились на боевом посту». Мужчина заключил контракт с минобороны 21 марта 2024 года, попал в штурмовое подразделение, погиб 15 мая.

Алексей проходил службу на территории Северо-Кавказского региона. Был награждён медалями: «Участнику контртеррористических операций», «За ратную доблесть», «За службу на Северном Кавказе», «200 лет Георгиевскому кресту».

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