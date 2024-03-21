На СВО погиб учитель физкультуры из Пермского края Алексей Кожевников Поделиться Твитнуть

Алексей Кожевников

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В зоне СВО на Украине, в ДНР и ЛНР при выполнении боевого задания 15 мая 2024 года погиб житель Очёра Алексей Кожевников. Об этом сообщил глава Очёрского ГО Пермского края Алексей Солодников.

«Алексей Кожевников знаком всем как учитель физкультуры Очёрской школы № 2, тренер футбольного клуба «Юниор», руководитель военно-патриотического клуба «Юный спецназовец», активный участник общественной организации ветеранов «Боевое братство». Любящий муж, отец, брат, хороший друг и надежный товарищ. На траурных церемониях прощания с нашими погибшими ребятами, когда мы стояли с ним рядом, надо было видеть его глаза. Алексей точно не мог остаться дома, когда десятки очёрских парней находились на боевом посту. 21.03.2024 Алексей Сергеевич пошёл на контрактную службу в штурмовое подразделение. Всем сердцем соболезную семье нашего Воина, родным и близким Алексея», — написал чиновник в соцсети ВКонтакте.

Также отмечается, что срочную службу Алексей проходил на территории Северо-Кавказского региона. Был награжден медалями: «Участнику контртеррористических операций», «За ратную доблесть», «За службу на Северном Кавказе», «200 лет Георгиевскому Кресту».

О дате похорон военнослужащего глава округа не сообщил.

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