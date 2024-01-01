Школьные линейки в Прикамье может испортить гроза и сильный ветер МЧС предупредило об ухудшении погоды 2 сентября Поделиться Твитнуть

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По данным Пермского ЦГМС, 2 сентября в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: местами возможен туман, гроза и порывы ветра до 16 м/с.

В МЧС рекомендовали водителям в понедельник строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

В период грозы следует воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство, отключить питание электрических приборов. Находясь на улице, опасно прятаться под высокими деревьями, лучше укрыться в помещении.

Напомним, 2 сентября во всех школах и вузах Пермского края начинается новый учебных год. В День знаний по традиции пройдут линейки. В Перми, например, первые звонки прозвенят для 14 тыс. первоклассников, а общее количество учеников, приступающих к учёбе в пермских школах, составит 142 тыс. Всего детей в краевом центре примут 193 учебных заведения: 101 школа, 78 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования.

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