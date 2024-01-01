В 2024 году в школы Перми пойдут 14 тысяч первоклассников Общее количество школьников составит 142 тысячи Поделиться Твитнуть

В этом учебном году за парты в школах Перми сядут 14 тыс. первоклассников, рассказали сайту perm.aif.ru в городском департаменте образования.

В ведомстве уточнили, что общее количество учеников, начинающих учёбу в пермских школах в сентябре, составит 142 тыс. Детские сады города будут посещать более 60 тыс. воспитанников.

Детей будут принимать 193 образовательных учреждения: 101 школа, 78 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования. Все учебные заведения уже прошли проверку. В департаменте отметили, что капитальный ремонт продолжается в пяти школьных зданиях, его планируется завершить осенью.

Ранее заместитель главы города Екатерина Мальцева рассказала на пленарном заседании гордумы, что в пермских школах не планируется изымать мобильные телефоны у учеников при входе в здание.

Напомним, День знаний в 2024 году пройдёт 2 сентября.

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