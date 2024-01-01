Найдены обломки пропавшего вертолёта с пермяками на борту К месту обнаружения направят все наземные группы Поделиться Твитнуть

Начало рейса вертолёта, пропавший 31 августа, попало на видео

Спасателями обнаружены обломки пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8. Их нашли на сопке на высоте 900 м, недалеко от того места, над которым была потеряна связь с экипажем. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём тг-канале.

К месту обнаружения обломков направят все наземные поисковые группы, готовится к вылету борт МЧС.

«Делаем всё возможное для скорейшей доставки специалистов на место», — уточнил губернатор.

Напомним, вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа совершал перелёт с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находятся 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа. Среди пассажиров были пятеро пермяков: владельцы туристической организации «Клуб гидов» Михаил и Юлия Репниковы, их друзья Евгения и Александр Никулины и музыкант Михаил Ширинкин.

Возбуждено уголовное дело по по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.