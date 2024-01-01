Алёна Бронникова У обновлённого здания колледжа Славянова установили пермскую Царь-пушку Торжественное открытие корпуса состоится 2 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Мотовилихинские заводы" ВКонтакте

В Перми 2 сентября состоится торжественное открытие обновлённого корпуса политехнического колледжа им. Славянова. В качестве подарка учреждению «Мотовилихинские заводы» изготовили копию пермской Царь-пушки.

«Мотовилихинские заводы" преподнесли колледжу подарок — копию знаменитой пермской Царь-пушки. Макет размером 2,5 на 1,5 м изготовили из чугуна, он весит более 4 т, а над его производством работали несколько цехов. Пушка установлена у входа в учебное заведение», — сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что более 40% выпускников колледжа после окончания учёбы трудоустраиваются на «Мотовилихинские заводы».

Реставрация здания учебного заведения велась с 2020 года. В августе было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса после его обновления.

Пермская 20-дюймовая Царь-пушка установлена в музее Мотовилихинских заводов. Она была отлита на пермском чугунолитейном заводе в 1868 году по заказу царского правительства. Вес её ствола превышает вес московской Царь-пушки и составляет, по разным данным, более 44 т. На испытаниях пушка совершила 314 выстрелов ядрами весом почти в полтонны, дальность стрельбы составила 1,2 км.

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