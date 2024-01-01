Алёна Бронникова Трамваи №11 в Перми возобновят работу по временной схеме К началу учебного года мэрия увеличит количество общественного транспорта Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми к началу учебного года по временной схеме запустят трамваи №11. Ранее маршрут пролегал через Индустриальный район, но теперь, из-за ремонта путей, будет курсировать от Перми II до м/р Висим через ул. Революции. По мнению администрации, это позволит снять часть нагрузки с автобусных маршрутов в центре города.

«Традиционно в начале осени наблюдается рост пассажиропотока, связанный с началом учебного года у школьников и студентов, а также возвращением людей из отпусков. Для обеспечения комфортного транспортного обслуживания населения будет вновь увеличено количество единиц подвижного состава транспорта», — добавили в департаменте транспорта.

Также планируется скорректировать расписание движения и увеличить количество отправлений. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием.

Трамваи №11 курсировали из Индустриального района в центр Перми. На время реконструкции трамвайных путей и участка ул. Карпинского их движение остановлено. Вместо них был запущен компенсационный автобусный маршрут № 72 от ТЦ «Планета» до ЦУМа.

Ранее администрация также предупреждала, что с 1 сентября в Перми изменятся пути следования пяти автобусных маршрутов: корректировки коснутся автобусов №5, 18, 25, 28 и 62.

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