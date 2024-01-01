Алёна Бронникова Погода в Прикамье в сентябре будет близкой к климатической норме Средняя месячная температура ожидается до +12 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сентябре на территории Пермского края средняя месячная температура воздуха составит +7°…+12°. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, это является близким к климатической нормы.

При этом месячное количество осадков также ожидается около климатической нормы. Данный показатель составляет 49-84 мм.

Ранее синоптики рассказали, что в выходные в Прикамье будет тепло. В День знаний, празднование которого в этом году перенесли на 2 сентября, в регионе будет сухо, но по северу днём ожидаются небольшие дожди. Ветер будет западным, умеренным. Ночью столбики термометров опустятся до +4…+9°, в Перми около +8°. Днём в этот день ожидается летняя погода +19…+24° по краю, а в Перми около +21°.

Также эксперты отметили, что в ночь на 1 сентября в Перми и окрестностях заморозки не ожидаются, поскольку почва ещё очень влажная.

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