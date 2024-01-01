Алёна Бронникова Синоптики рассказали о погоде 2 сентября в Пермском крае Температура воздуха поднимется до +24 градусов Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Эксперты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде на предстоящие выходные и начало следующей недели. По предварительному прогнозу, под влиянием антициклона в регионе установится сухая и тёплая погода.

Осадков 31 августа и 1 сентября не ожидается, при этом возможны туманы и слабый ветер. По ночам температура будет опускаться до +5…+10°, местами до 0°, днём в субботу воздух прогреется до +14…+19°, в воскресенье — до +16…21°. В Перми 31 августа ночью около +8°, днём около +15°, ночью 1 сентября +4°, днём +18°.

В День знаний 2 сентября на территории Прикамья будет сухо, в северных районах днём ожидаются небольшие дожди. Ветер будет западным, ночью — слабый, днём — умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до +4…+9°, в Перми около +8°. Днём в этот день ожидается летняя погода +19…+24° по краю, в Перми около +21°.

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