Алёна Бронникова «Парма» уступила нижегородцам в товарищеском турнире Игра закончилась счётом 70:43 Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил БК «Пари НН» в полуфинале предсезонного турнира «Кубок Хайретдинова» в Нижнем Новгороде. Встреча прошла 30 августа. Хозяева одержали победу со счётом 70:43.

Самым результативным игроком стал Ройс Хэмм, набравший 9 очков и сделавший 8 подборов. Также отличился Александр Шашков (на его счету 8 очков и 6 подборов) и набравшие по 7 очков Григорий Тучков и Иван Егоров.

Следующая товарищеская игра для «Пармы» за третье место в «Кубке Хайретдинова» состоится 31 августа. Соперником пермяков станет саратовский БК «Автодор». В этот же день «Пари НН» сыграет с БК «Самара» за первое место.

Форвард Александр Шашков и центровой Ройс Хэмм пополнили состав БК «Парма» в этом году. Руководство команды подписало с ними контракты на три года и по схеме 1+1 соответственно.

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