Алёна Бронникова В День знаний в Перми изменятся пути следования двух автобусов Изменения коснутся маршрутов №10 и 41 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми временно изменят пути следования двух автобусных маршрутов в связи с мероприятиями, приуроченными к Дню знаний. Об этом сообщает департамент транспорта.

Изменения введут с 23:00 1 сентября до 17:00 2 сентября. Конечной остановкой автобусов, следующих по маршрутам №10 «ПНИПУ—м/р Нагорный» и №41 «ПНИПУ—Студенческий городок», вместо «ПНИПУ» временно станет остановочный пункт «ЦУМ».

Ранее сообщалось, что в Перми с 1 сентября запустят новые автобусные маршруты, которые ввели вместо маршрутных такси. Автобусы №31 будут следовать от Комсомольской площади до м/р Липовая гора, маршрут автобусов №79 будет пролегать от м/р Новый Крым до м/р Железнодорожный.

Напомним, в этом году начало учебного года в школах Пермского края в связи с выходными придётся не на 1-е, а на 2 сентября, в этот день в городе пройдут праздничные мероприятия. Учебный процесс в школах стартует 3 сентября.

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