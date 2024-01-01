Школьники Прикамья начнут учебный год с 3 сентября День знаний перенесли на 2 сентября в связи с выходными Поделиться Твитнуть

В этом году начало учебного года в школах Прикамья, как и во всей России начнётся не с 1 сентября, а со 2 сентября. Это связано тем, что 1 сентября выпадает на воскресенье. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Минпросвещения России предложило перенести праздничные мероприятия, посвящённые Дню знаний, на 2 сентября, а начало учебного процесса — на 3 сентября.

В Пермском крае школам рекомендовали провести торжественную линейку 2 сентября.

При этом каникулы для школьников остаются в традиционные сроки, но для первоклассников предусмотрены дополнительные дни в феврале.

В мае 2025 года школьники будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

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