До конца года в Прикамье откроются 11 новых школ Раиса Кассина рассказала о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году Поделиться Твитнуть

По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, все школы региона прошли приёмку к началу учебного года. Об этом чиновница рассказала на краевом родительском собрании, видеотрансляция которого проходила на площадке ЦУР Прикамья в соцсетях.

Она пояснила, что в этих учреждениях проведены ремонтные работы, выполнены все требования Роспотребнадзора, Пожнадзора (МЧС), а также мероприятия по антитеррору.

Что касается ввода в строй новых объектов образования, то в 2024 году будет сдано 11 школ. Все они должны иметь лицензию. Некоторые из этих образовательных учреждений сдадут уже после сентября — до конца года.

Раиса Кассина отметила, что в понедельник, 2 сентября, свои двери для детей, в частности, отроют три новые школы: в селах Култаево и Лобаново и в селе Тюндюк Бардымского округа.

Как ранее писал «Новый компаньон», в этом году на инфраструктурную подготовку школ, техникумов и детсадов было направлено 4,2 млрд руб. Эта сумма на 1,6 млрд руб. больше, чем в прошлом году. В новом учебном году в школах Прикамья также введут новые предметы: вместо «Технологии» будет «Труд», а вместо ОБЖ — «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).

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