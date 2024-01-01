Алёна Бронникова Пилотов летевшего из Перми самолёта пытались ослепить лазером На безопасность полёта это не повлияло Поделиться Твитнуть

На подлёте к Москве пилотов летевшего из Перми в столицу самолёта пытались ослепить лазером. Как сообщает telegram-канал Aviaincident, это произошло вечером 28 августа.

«При выполнении полёта воздушного судна по маршруту, в 70 км севернее Москвы, командир доложил об освещении лазером зелёного цвета. На безопасность полёта не повлияло. Решение КВС - следовать на аэродром назначения», — уточняют авторы.

Рейс по маршруту Пермь (Большое Савино) - Москва (Шереметьево) выполняла авиакомпания «Победа».

В начале августа в Перми произошли сразу два подобных случая. Экипаж садившегося самолёта авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы поздним вечером 1 августа, сообщил об ослеплении на удалении 8-9 км слева от посадочного курса. Затем спустя несколько часов при заходе на посадку лазер зелёного цвета увидели пилоты самолёта авиакомпании «Смартавиа», летевшего из Сочи.

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