При посадке в Перми пилотов двух самолётов ослепили лазером Поделиться Твитнуть

В аэропорту Большое Савино (Пермь) зарегистрированы очередные два случая ослепления лазером пилотов самолётов, заходящих на посадку. Информацию о происшествиях публикует telegram-канал Aviaincident.

Сначала неизвестные направили лазер в кабину пилотов садившегося самолёта А320 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс №1390 из Шереметьево. Это произошло около 23.00 по местному времени 1 августа. Ослепление было зафиксировано на удалении 8-9 км слева от посадочного курса.

Второй случай произошёл спустя несколько часов. В 02:38 (прм) 2 августа при заходе на посадку лазер зелёного цвета увидели пилоты рейса №803 Сочи—Пермь. Перелёт выполнялся авиакомпанией «Смартавиа» на самолёте Боинг-737М.

Сообщается, что посадка обоих самолётов прошла благополучно.

До этого аналогичный инцидент произошёл в Перми 6 июля. Тогда экипаж рейса Москва—Пермь авиакомпании «Аэрофлот» доложил о том, что при заходе на посадку на удалении 15 км пилотов осветили лазером зелёного света. С их слов, луч бил из высокого здания, находящегося на ул. Революции.





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