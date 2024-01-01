Елена Синица При посадке в Перми пилотов самолёта попытались ослепить лазером Тем не менее посадка прошла благополучно Поделиться Твитнуть

В Перми попытались ослепить лазером пилотов самолёта при посадке. Инцидент случился 6 июля. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

Поясняется, что экипаж рейса «Москва-Пермь» авиакомпании «Аэрофлот» доложил о том, что при заходе на посадку на удалении 15 километров пилотов осветили лазером зеленого света. С их слов, луч бил из высокого здания, находящегося на улице Революции.

Тем не менее посадка прошла благополучно, отмечается в telegram-канале.

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