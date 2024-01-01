Зарина Ситдикова В ещё одном городе Прикамья будут поощрять жителей за сигналы о граффитистах При содействии задержанию вандала можно получить 5 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Березниках будут поощрять жителей, которые предоставили достоверную информацию о вандалах-граффитистах. Об этом сообщается в telegram-канале «На местах».

Предполагается, что размер вознаграждения составит 5 тыс. руб. На текущий год на эти цели местные депутаты заложили в бюджете муниципального образования 50 тыс. руб.

Как говорится в сообщении, вознаграждение можно получить за содействие в выявлении незаконных уличных художников, которые портят фасады зданий, строений, сооружений надписями, графическими рисунками и другими изображениями.

Условия предоставления вознаграждения администрация города Березники планирует разъяснить в отдельном документе.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в прошлом году администрацией Перми было принято постановление, предусматривающее выплату денежного вознаграждения в размере 15 тыс. руб. за участие в выявлении лиц, наносящих на городские объекты несанкционированные рисунки. Деньги выплачиваются, если художников благодаря достоверным сведениям удаётся задержать.

Первым такую выплату получил председатель ТСЖ одного из многоквартирных домов по ул. Сибирской.

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