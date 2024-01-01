На перекрестке улиц Уинской и Грибоедова в Перми снова изменится движение Поделиться Твитнуть

В Перми на сутки изменится схема движения на пересечении улиц Уинской и Грибоедова. Как отметили в министерстве транспорта, с 23:30 29 августа до 23:30 30 августа автомобили будут двигаться по левой стороне дороги.

ТК «Рифей-Пермь» уточняет, что ограничение вводится на период укладки асфальта в рамках строительства дороги ТР-53. Водителей просят проявлять осторожность и заранее планировать свои маршруты.

Ранее на перекрёстке уже менялось движение транспорта.

Напомним, строительство четырёхполосной дороги ТР-53 протяжённостью 8,7 км, которая соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми, разделено на четыре этапа. Исполнителем работ по строительству первого этапа в 2021 году стало ООО «СК «Химспецстрой». С компанией заключён контракт на реконструкцию ул. Уинской со строительством моста через Иву и съездов транспортной развязки на пересечении улиц Уинской и Старцева. Завершить работы планируется до конца 2024 года.

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