На перекрёстке улиц Уинской и Грибоедова в Перми на сутки ограничат движение транспорта Поделиться Твитнуть

С 23:30 26 августа до 23:30 27 августа на перекрестке улиц Уинской и Грибоедова в Перми будет временно изменено движение транспорта: машинам разрешат движение только по левой половине дороги. Об этом сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

В ведомстве добавили, что ограничение вводится для укладки асфальта в рамках строительства трассы ТР-53 и в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным трудностям и заранее планировать маршрут поездок.

Напомним, строительство четырёхполосной дороги ТР-53 протяжённостью 8,7 км, которая соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми, разделено на четыре этапа. Исполнителем работ по строительству первого этапа в 2021 году стало ООО «СК «Химспецстрой». С компанией заключён контракт на реконструкцию ул. Уинской со строительством моста через Иву и съездов транспортной развязки на пересечении улиц Уинской и Старцева. Завершить работы планируется до конца 2024 года.

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