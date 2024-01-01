Алёна Бронникова Проект четвёртого этапа строительства трассы ТР-53 в Перми прошёл экспертизу Он включает в себя участок от моста через реку Малая Мотовилиха до улицы Целинной Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Проект последнего четвёртого этапа строительства автомобильной дороги «Переход ул. Старцева—пр. Октябрят— ул. Целинной» на участке от моста через р. Малая Мотовилиха до ул. Целинной (трассы ТР-53) получил положительное заключение госэкспертизы. Согласно данным ЕГРЗ, документ был выдан 18 июня.

Проектную документацию подготовило челябинское ООО «Институт СтройМост Урал», АО «Институт Гипростроймост Санкт-Петербург», АО «Петербургские дороги», ООО Научно-Технический Центр «Комплексные системы мониторинга» из Санкт-Петербурга, а также тольяттинское АО «Глоботэк». Заказчиком является КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края».

Ранее краевое минимущества утвердило документацию по планировке территории для строительства четвёртого этапа трассы ТР-53. Строительство разделено на четыре этапа, участок от моста через Малую Мотовилиху до ул. Целинной является последним.

Помимо строительства основной дороги работы включают в себя также обустройство пересечений и съездов, тротуаров и велодорожек, пешеходных переходов и пр. Длина моста через Малую Мотовилиху составит 121,3 м. Строительная длина магистральной дороги по основному ходу составит 8,15 км.

Общая протяжённость трассы составит 8,7 км. Это будет четырёхполосная дорога с разделительной полосой, которая соединит микрорайоны Вышку-1, Вышку-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми и станет альтернативой загруженной сегодня ул. Соликамской. Завершить работы планируется к 2029 году.

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