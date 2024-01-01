Алёна Бронникова
Проект четвёртого этапа строительства трассы ТР-53 в Перми прошёл экспертизу
Он включает в себя участок от моста через реку Малая Мотовилиха до улицы Целинной
Проект последнего четвёртого этапа строительства автомобильной дороги «Переход ул. Старцева—пр. Октябрят— ул. Целинной» на участке от моста через р. Малая Мотовилиха до ул. Целинной (трассы ТР-53) получил положительное заключение госэкспертизы. Согласно данным ЕГРЗ, документ был выдан 18 июня.
Проектную документацию подготовило челябинское ООО «Институт СтройМост Урал», АО «Институт Гипростроймост Санкт-Петербург», АО «Петербургские дороги», ООО Научно-Технический Центр «Комплексные системы мониторинга» из Санкт-Петербурга, а также тольяттинское АО «Глоботэк». Заказчиком является КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края».
Ранее краевое минимущества утвердило документацию по планировке территории для строительства четвёртого этапа трассы ТР-53. Строительство разделено на четыре этапа, участок от моста через Малую Мотовилиху до ул. Целинной является последним.
Помимо строительства основной дороги работы включают в себя также обустройство пересечений и съездов, тротуаров и велодорожек, пешеходных переходов и пр. Длина моста через Малую Мотовилиху составит 121,3 м. Строительная длина магистральной дороги по основному ходу составит 8,15 км.
Общая протяжённость трассы составит 8,7 км. Это будет четырёхполосная дорога с разделительной полосой, которая соединит микрорайоны Вышку-1, Вышку-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми и станет альтернативой загруженной сегодня ул. Соликамской. Завершить работы планируется к 2029 году.
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