Минимущества подготовило приказ о планировке территории под четвёртый этап трассы ТР-53 К территориям общего пользования отнесут 27 участков в зоне строительства объекта Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края подготовило приказ об утверждении документации по планировке территории для строительства четвёртого этапа автодороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» (трассы ТР-53). Проект документа опубликован на сайте ведомства.

Строительство автодороги разделено на четыре этапа: строительство участка по ул. Уинской от Юрша до Грибоедова», строительство участка от ул. Грибоедова до моста через р. Чукулайка, следующий этап включает участок от моста через Чукулайку до моста через реку Малая Мотовилиха, последний этап — участок от моста через р. Малая Мотовилиха до ул. Целинной.

Помимо строительства дороги, работы включают в себя также обустройство пересечений и съездов с основной дороги, тротуаров и велодорожек, одноуровневых пешеходных переходов, шумозащитных экранов, установку дорожных знаков, барьерного ограждения и пр. На проектируемом участке также предусмотрены автобусные остановки с устройством автопавильонов в заездном кармане. Длина моста через Малую Мотовилиху составит 121,3 м. Строительная длина магистральной дороги по основному ходу составит 8,15 км.

Согласно проекту межевания территории, резервирование земельных участков для государственных нужд Пермского края не предусмотрено. В границах земельных участков, которые подлежат изъятию, расположена автодорога в ведении администрации Мотовилихинского района. Реализация проектных решений будет возможна после передачи объекта краевому КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта».

В перечень земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования вошли 27 объектов. Общая площадь — 15,32 га.

Общая протяжённость трассы составит 8,7 км. Это будет четырёхполосная дорога с разделительной полосой, которая соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми и станет альтернативой загруженной сегодня ул. Соликамской. В январе сообщалось, что готовность первого этапа превысила 50%. Завершить работы в его рамках планируется до конца 2024 года, закончить строительство всей трассы — к 2029 году.

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