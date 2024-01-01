В ходе СВО погиб многодетный моряк из Пермского края Сергея Чудинова похоронят 30 августа Поделиться Твитнуть

Сергей Чудинов

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции погиб житель Добрянки Сергей Чудинов. Об этом сообщили в городской администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Сергей родился 22 марта 1981 года, в 1996 году закончил 9 классов Добрянской общеобразовательной школы №3, поступил в профессиональное училище №18, где получил специальность «газоэлектросварщик».

В 1999-2001 годах проходил срочную службу по призыву в Военно-морском флоте, дослужился до главного корабельного старшины ВМФ. После армии работал на разных предприятиях.

В мае 2024 года мужчина заключил контракт для прохождения службы в зоне СВО, погиб 19 июля при выполнении специальных задач в населенном пункте Прогресс Покровского района Донецкой Народной Республики. У него остались три дочки, мать, отец, сестра и брат.

Прощание с военнослужащим состоится 30 августа во Дворце культуры и спорта им. В.А. Ладугина с 11 часов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне специальной военной операции погиб житель Чусовского городского округа Прикамья Валерий Лазарьков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.