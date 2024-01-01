Стало известно, как будут сносить ресторан «Живаго» в центре Перми Срок сноса не назван Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми разработан проект сноса бывшего здания ресторана «Живаго» по ул. Ленина, 37. Оно не является объектом культурного наследия, но поскольку находится в историческом центре города, проект демонтажа прошёл согласование в рамках государственной историко-культурной экспертизы. Об этом пишет «Текст».

Трёхэтажное здание предполагается сносить экскаватором с различным навесным оборудованием и с применением ручного инструмента. Демонтаж фундаментов будет производиться с применением гидроклиновых раскалывающих устройств. Площадку перед сносом огородят, строительный мусор после сноса вывезут на утилизацию. Сроки сноса не называются.

Напомним, в марте министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало приказ о подготовке проекта межевания земельного участка в центре Перми, включающего в себя здание бывшего ресторана «Живаго» по ул. Ленина, 37. Работы выполнит ООО «Специализированный застройщик «Стром» (входит в структуру девелопера «Ингрупп»).

Территория находится в границах улиц Петропавловской, Газеты «Звезда», Ленина и Комсомольского проспекта. Разработать проект застройщику необходимо в течение двух лет. Согласно заданию на выполнение инженерных изысканий, здесь планируется построить многофункциональный административно-торговый центр.













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