Бросившую тело сына в чемодане на мусорке пермячку этапируют в Москву Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Жительницу Перми Ирину Шатову, признавшуюся в убийстве своего девятилетнего сына, перевезли из пермского СИЗО-5 в Екатеринбург. Оттуда она направится на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву. Об этом пишет Properm.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В столице будет проведена стационарная экспертиза, которая должна выяснить, была ли Шатова вменяема во время совершения преступления. Экспертизу проведут в ФГБУ «Национальный медицинский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского».

Напомним, Шатова обвиняется в том, что в ночь на 12 июля сначала задушила своего сына, а потом нанесла ему несколько ножевых ранений в сердце. Затем она положила тело мальчика в чемодан и вывезла его из Мотовилихинского района к мусорным контейнерам в центре Перми. На следующее утро тело было обнаружено местным жителем, который и вызвал экстренные службы.

Ранее «Новый компаньон» писал о предполагаемых мотивах убийства ребёнка.

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