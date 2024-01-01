В Прикамье насмерть сбившего ребёнка водителя отправили в СИЗО Поделиться Твитнуть

Мужчину, совершившему в п. Лямино Чусовского округа Пермского края дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб малолетний, отправили в СИЗО. Ему также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что днём 19 августа в вышеуказанном населённом пункте мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил 10-летнего ребёнка, следовавшего на велосипеде в попутном направлении по обочине дороги. В результате аварии несовершеннолетний скончался от полученных травм в карете скорой медицинской помощи.

В ведомстве добавили, что продолжается комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что 54-летний водитель, который на своей машине «ВАЗ 2107» насмерть сбил мальчика, является местным предпринимателем и бывшим депутатом Чусовского городского совета.

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