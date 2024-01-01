Зарина Ситдикова В Прикамье под колёсами машины погиб 10-летний велосипедист СК проводит процессуальную проверку Поделиться Твитнуть

В п. Лямино Чусовского округа произошло ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Пермского края».

По данным ГАИ, авария случилась 19 августа в 16:50 в районе дома на ул. Калинина, 42. По предварительной информации, 54-летний водитель ВАЗ 2107 сбил мальчика, который ехал на велосипеде по обочине.

В результате ДТП ребёнок получил серьёзные травмы. На место аварии была вызвана скорая помощь. Медики госпитализировали мальчика в больницу, но по пути в стационар он скончался, не приходя в сознание.

После случившегося в обстоятельствах происшествия начала разбираться следственная группа, которая провела осмотр места аварии. По факту смертельного ДТП следователями следственного отдела по городу Чусовой СУ СК России по Пермскому краю была начата процессуальная проверка. На особый контроль её взял руководитель регионального СК Денис Головкин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.