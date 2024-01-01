Десятилетнего мальчика в Прикамье насмерть сбил экс-депутат местной думы Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Водителем, который насмерть сбил 10-летнего велосипедиста в посёлке Лямино Пермского края, оказался местный предприниматель и бывший депутат Чусовского городского совета. Об этом пишет perm.aif.ru.

По информации ГИБДД Прикамья, трагедия произошла 19 августа около 17:00 возле дома № 42 на ул. Калинина, когда 54-летний водитель «ВАЗ 2107» сбил мальчика, который ехал по обочине на велосипеде. Ребёнок умер по пути в больницу. Как сообщает сайт, за рулём «семёрки» находился бывший депутат Ильшат Хасянов.

Хасянов, которому 54 года, в прошлом занимался бизнесом в сфере лесозаготовок — один из свидетелей аварии указал, что он владел лесопилкой. Согласно данным сервиса Rusprofile, с 2021 года его сын Марс Хасянов стал генеральным директором и учредителем ранее принадлежащего ему ООО «Урал». В его социальных сетях есть снимки синего «вазовского» автомобиля, похожего на тот, который сбил мальчика.

В 2013 и 2016 годах Ильшата Хасянова избирали в думу Чусовского городского поселения.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пермскому краю, мужчину задержали, и в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения. Следствие собирается ходатайствовать об аресте. Установлено, что он был нетрезв в момент ДТП.

Свидетели сообщили, что в момент аварии в автомобиле, кроме водителя, находился пассажир — женщина.

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