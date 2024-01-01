Алёна Бронникова Водитель, сбивший насмерть 10-летнего велосипедиста в Прикамье, был пьян Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

В отношении водителя, сбившего в Пермском крае 10-летнего велосипедиста, возбуждено уголовное дело. По данным краевого следственного комитета, в момент происшествия мужчина был пьян.

«В дневное время 19 августа в п. Лямино мужчина, пребывая в алкогольном опьянении, управляя автомобилем, допустил наезд на малолетнего, который управляя велосипедом, следовал в попутном направлении по обочине дороги. В результате ДТП 10-летний мальчик скончался в карете скорой медицинской помощи, несмотря на оказанную ему квалифицированную медицинскую помощь», — рассказали в ведомстве.

СУ СК России Пермского края возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемому намерены выбрать меру пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

ДТП произошло 19 августа в районе дома по ул. Калинина, 42. По предварительной информации, 54-летний водитель ВАЗ 2107 сбил мальчика, который ехал на велосипеде по обочине, в результате чего ребёнок получил серьёзные травмы. На место аварии была вызвана скорая помощь, но по пути в стационар он скончался, не приходя в сознание.

Чусовская городская прокуратура организовала проверку. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц за организацию безопасного дорожного движения.

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