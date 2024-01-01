По факту гибели 10-летнего велосипедиста в Прикамье возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

В Пермском крае Чусовская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого правоохранительными органами по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

ДТП случилось в п. Лямино Чусовского ГО Пермского края днём 19 августа. Водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по обочине. В результате школьник получил травмы, от которых он скончался в машине скорой помощи.

Чусовская городская прокуратура организовала проверку по факту ЧП. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц за организацию безопасного дорожного движения.

Ранее сообщалось, что проверку проводят и сотрудники СУ СКР по региону.

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