Алёна Бронникова В Прикамье начались работы по реконструкции «Пермской судоверфи» На предприятии приступили к строительству котельной и проектированию зданий Поделиться Твитнуть

фото: ООО "Пермская судоверфь"

На территории «Пермской судоверфи» в Прикамье начались работы по масштабной реконструкции и модернизации производственных мощностей. Как сообщает пресс-служба организации, запланирован большой объём работ по строительству и ремонту.

«В рамках программы модернизации производственных мощностей на территории Пермской судоверфи уже начались: строительство новой котельной (втрое больше старой), проектирование зданий и сооружений, работы по ремонту и утеплению фасада», — информирует telegram-канал «Пермская судоверфь».

В прошлом году АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК) подписало с российской IT- компанией Sitronics Group договор об инвестировании в развитие ООО «Пермская судоверфь». Согласно документу, средства инвестора направят на реконструкцию и модернизацию производственных мощностей предприятия для развития в регионе судостроения, в том числе на электрической тяге.

Напомним, в начале августа ФРПК анонсировал начало строительства корпуса круизного электросудна «Байкал» на «Пермской судоверфи». Сейчас ведётся работа над проектом и закупкой необходимых материалов. Судно будет предназначено для внутренних водных путей и эксплуатации на озере Байкал.

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